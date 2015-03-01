На Комендантской площади муж и жена избили петербурженку из-за iPhone 8

Девушка находится в больнице, подозреваемых оперативно удалось задержать.

На Комендантской площади мужчина и женщина избили девушку и украли у нее телефон, который якобы собирались покупать. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 28-летняя пострадавшая обратилась 16 февраля в 13:03. Она рассказала, что на Комендантской площади, 4 на нее напали, избили и забрали смартфон мужчина с женщиной.

Полицией установлено, что в 12:45 заявительница с целью продажи мобильного телефона встретилась с неизвестными женщиной и мужчиной. В ходе возникшего конфликта мужчина избил девушку руками и открыто похитил у неё мобильный телефон iPhone 8, после чего они с места происшествия скрылись.

На фасаде дома 4 по Комендантской площади установлена видеокамера, видеозапись изъята. Благодаря камерам по горячим следам в 20:40 удалось задержать подозреваемых в данном преступлении. Ими оказались муж и жена.

В 20:08 из поликлиники № 2 поступила телефонограмма о том, что пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей лица и правого плеча, в удовлетворительном состоянии госпитализирована в больницу № 33.

Изъято: следы рук, след материи, дактокарта заявителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее во дворе на Проспекте Славы неизвестный вырвал сумку из рук пенсионерки.

Фото: Piter.tv