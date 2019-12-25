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Автоледи сбила одиннадцатиклассника на Ключевой
Сегодня, 10:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Автоледи сбила одиннадцатиклассника на Ключевой

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В результате ДТП пострадавший с различными травмами, в тяжелом состоянии был госпитализирован в ДГБ № 19.

В Петербурге 39-летняя автоледи сбила на пешеходном переходе одиннадцатиклассника. Об этом сообщил источник Piter.tv.

Утром 22 ноября на Ключевой улице женщина на Chevrolet Lacetti в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехала на учащегося 11 класса. В результате ДТП пострадавший с различными травмами, в тяжелом состоянии был госпитализирован в ДГБ № 19.

Женщина в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

Ранее у дома по Спасскому переулку Škoda сбила четвероклассника.

Фото: Piter.tv

 

Теги: ключевая улица, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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