Автоледи сбила одиннадцатиклассника на Ключевой

В результате ДТП пострадавший с различными травмами, в тяжелом состоянии был госпитализирован в ДГБ № 19.

В Петербурге 39-летняя автоледи сбила на пешеходном переходе одиннадцатиклассника. Об этом сообщил источник Piter.tv.

Утром 22 ноября на Ключевой улице женщина на Chevrolet Lacetti в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехала на учащегося 11 класса. В результате ДТП пострадавший с различными травмами, в тяжелом состоянии был госпитализирован в ДГБ № 19.

Женщина в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

Ранее у дома по Спасскому переулку Škoda сбила четвероклассника.

Фото: Piter.tv