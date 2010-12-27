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На кладбище в Мурино мужчине сломали кости лица и оставили гематомы
Сегодня, 11:17
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nastya960

На кладбище в Мурино мужчине сломали кости лица и оставили гематомы

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Он находится в реанимации.

В дежурную часть отдела полиции из Александровской больницы  20 ноября поступила телефонограмма о том, что к ним с травмами был госпитализирован мужчина. Об этом сообщил 47news.

По предварительным данным, его избили неизвестные на Муринском кладбище. Пострадавшему на вид 30 лет.

Врачи диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы, переломы стенок орбиты. Он находится в реанимации.

В деревне Терпилицы задержали трех разбойников, ранее ограбивших тракториста.

Фото: pixabay 

Теги: избили, мурино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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