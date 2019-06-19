Съезд с КАД к Рабфаковской перекрыли из-за перевернувшегося грузовика

Водитель не справился с управлением, фура завалилась набок.

Съезд с внутреннего кольца на Рабфаковскую улицу временно закрыт из-за ДТП. Там перевернулся грузовик, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Съезд закрыли в 14:50 18-го июня. По предварительным данным, водитель "КАМаЗа" не справился с управлением, и машина опрокинулась набок. Грузовик перекрыл проезд для транспорта.

На месте работают сотрудники МЧС, спецтехника для подъема транспортного средства и другие экстренные службы.

По информации источника Piter.TV, с водителем все в порядке.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Тучковом переулке из-за окурка сгорело два мусорных контейнера.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"