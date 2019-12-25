На Финляндском вокзале женщин поздравят с Днём матери

Им будут вручать сладкие сувениры.

В России 28 ноября отмечается День матери. В этот день на Финляндском вокзале сотрудники Северо-Западной пригородной пассажирской компании будут поздравлять мам и вручать им сладкие сувениры. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Таким образом компания хочет напомнить пассажирам о том, что сколько бы хороших и добрых слов не говорили нашим главным женщинам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они никогда не будут.

В октябре в России впервые отметили День отца.

Фото: pexels