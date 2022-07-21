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На Дворцовой набережной запретили ездить на самокатах

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А также на других средствах индивидуальной мобильности.

На Дворцовой набережной теперь запрещено движение на средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Дорожный знак 3.35 начал действовать с сегодняшнего дня. Запрет распространяется на участок от набережной реки Фонтанки до Дворцового проезда. Контроль за соблюдением правил будет осуществлять ГИБДД. Штраф за нарушение – 500 рублей.

Ранее аналогичные дорожные знаки были установлены на Адмиралтейской набережной.

Видео: Комитет по транспорту

Теги: дорожный знак, запрет, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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