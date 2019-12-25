На Севастьянова из окна выпал годовалый малыш

Его мама в этот момент мыла окна.

В Московском районе Петербурга мальчик выпал с третьего этажа, пока мама мыла окна. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 7 июня на улице Севастьянова. По словам 31-летней матери, она мыла окна, а в это время её годовалый сын забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

Малыша в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию. Ему диагностировали травму голову, перелом ноги. Семья ребенка благополучная, на учетах не состоит. Проводится проверка.

Ещё один годовалый петербуржец попал в больницу с травмой головы и ожогами.

Фото: Piter.tv (архив)