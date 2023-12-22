На Октябрьской железной дороге в январе-феврале перевезено 26 млн пассажиров

Рост составил 17,8% за 2 месяца.

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге (ОЖД) выросли на 17,8% за два месяца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В январе-феврале 2024 года на ОЖД перевезено 26 млн пассажиров (+17,8%): 23,1 млн пассажиров – в пригородном сообщении (+7%); 2,9 млн пассажиров – в дальнем следовании (+11,5%).

В феврале 2024 года на ОЖД перевезено 13,1 млн пассажиров (+20,4%): 11,8 млн пассажиров – в пригородном сообщении (+21,5%); 1,4 млн пассажиров – в дальнем следовании (+11,5%).

Проголосовать за президента можно будет на Московском и Ладожском вокзалах Петербурга.

Фото: ОЖД