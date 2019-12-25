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Три грузовика на Народной улице собрались в мятый "паровозик"
Сегодня, 18:33
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himif

Три грузовика на Народной улице собрались в мятый "паровозик"

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Водители не пострадали.

Около 16.30 на Народной улице внезапно образовался "паровозик" из трех грузовиков: фуры врезались одна в другую недалеко от дома №40.

Судя по фотографиям очевидцев, выложенных в социальные сети, все водители остались целы и вышли из машин на разборки. Что именно послужило причиной ДТП – затормозившая первая фура или торопливая третья – пока неизвестно. Движение на улице временно замедлилось из-за крупной помехи.

Даже не паровозик, а "товарняк" целый))) Главное не пострадал никто.)

пошутили одни петербуржцы

Соблюдайте дистанцию и всё будет ок.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: дтп с грузовиками, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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