Маршрутка вылетела на газон после жесткой "встречи" с иномаркой в Невском районе

Среди пассажиров пострадавших не оказалось.

Днем 26 мая на перекрестке улиц Бабушкина и Шелгунова маршрутка и иномарка не поделили дорогу. Как рассказали в соцсетях очевидцы ДТП, микроавтобус так торопился повернуть налево, что не пропустил "Хендай". Сидящий за рулем легковушки пожилой мужчина, отметили очевидцы, пытался увернуться от маршрутки и притормозил, однако это не уберегло машину от аварии.

В результате удара маршрутку вынесло на газон, а иномарке знатно помяло всю переднюю часть. О пострадавших в ДТП пока не появлялось информации, однако в соцсетях пассажирка торопливого общественного транспорта сказала, что никому не потребовалась медицинская помощь, хотя пассажиры буквально "взлетели" при неудачном маневре маршрутки.

несколько человек упали в проход. В целом все нормально пассажирка

Ранее мы рассказывали, как автоледи в нетрезвом виде устроила тройное ДТП во дворе на Туристской.

Фото: Вадим Суходольский, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"