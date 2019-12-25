Автоледи в нетрезвом виде устроила тройное ДТП во дворе на Туристской

Снесла зеркало, поцарапала бампер и врезалась в машину.

Вечером в понедельник, 25 мая, петербуржцы в соцсетях поделились фотографиями нетрезвой автоледи, которая устроила ДТП во дворе на улице Туристской, 11 к.1.

Как уточнили очевидцы, девушка на Geely снесла зеркало припаркованной машине

Поцарапала бампер второму автовладельцу.

И, наконец, остановилась на третьей машине.

Какова дальнейшая судьба девушки – неизвестно.

Ранее мы писали, что в аварии в Ломоносовском районе пострадали двое.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте