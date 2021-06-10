На Московском вокзале поймали зацепера из столицы

Нарушителем является 19-летний москвич, который планировал выходные дни провести в Северной столице.

Сотрудниками транспортной полиции на Московском вокзале выявлен зацепер, который приехал в Петербург из столицы. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Нарушителем является 19-летний москвич, который планировал выходные дни провести в Северной столице. Он решил добраться таким способом до Петербурга, так как у него не было денег.

Стражи правопорядка провели с правонарушителем профилактическую беседу, в ходе которой ему еще раз напомнили об опасности подобного передвижения. Также был составлен административный протокол.

В январе с поезда "Москва – Петербург" сняли влюбленного зацепера.

Фото: Piter.tv