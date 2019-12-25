На трассе М-11 произошло попутное столкновение двух грузовиков

В результате ДТП пострадал один из водителей.

На 653 км трассы М-11 днем 28 июня произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.

В результате ДТП пострадал один из водителей, которого извлекли из кабины до приезда спасателей.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно произвели отключение АКБ автомобилей.

Ночью 27 июня на трассе М-11 также столкнулись два грузовика. Авария произошла на 662 км трассы.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО