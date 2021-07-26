Мужчину, который распылил содержимое огнетушителя в Колпино, взяли под стражу

Из-за его действий пострадали несколько человек.

Колпинский районный суд заключил под стражу мужчину, который распылил содержимое огнетушителя в машине с детьми в Колпино. Его обвиняют по статье "Хулиганство". Об этом 30 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 27 марта на проспекте Ленина. В ходе конфликта с другим мужчиной Большаков решил распылить огнетушитель. Взрослый, который находился в авто, обжег веки, а дети отравились порошковым огнетушителем.

Подсудимый частично признал свою вину. По его словам, преступление совершать не хотел. Он не знал, что в машине находятся несовершеннолетние.

Суд постановил заключить Большакова под стражу до 27 мая 2022 года.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга