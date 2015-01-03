В реке Пряжка мужчина трогал мальчиков за половые органы

Также он демонстрировал свои половые органы. Он был помещен в психоневрологический диспансер.

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как мужчина в реке Пряжка трогал половые органы детей и показывал свои. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 26 июля обратился несовершеннолетний мальчик. Он рассказал, что у дома 50 по набережной реки Пряжки голый мужчина пристает к детям и показывает свои половые органы.

На месте был задержан 34-летний мужчина, который под предлогом обучения плаванию в воде трогал половые органы двух 11-летних мальчиков. После чего он разделся и демонстрировал свой половой орган. В этот же день подозреваемый был помещен в психоневрологический диспансер.

Накануне следователем было возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера.

Несколько дней назад под Гатчиной 15-летний подросток совратил 5-летнюю девочку.

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