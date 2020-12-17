Мужчина погиб после падения с Благовещенского моста

Инцидент произошел рано утром 7 мая.

В Василеостровском районе Петербурга выясняются обстоятельства гибели неизвестного мужчины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Около четырех часов утра 7 мая от охранника Благовещенского моста поступило сообщение о падении мужчины в воду.

Оперативная группа по прибытии обнаружила в воде труп. Личность предстоит установить, у погибшего не было при себе документов, мобильный телефон промок. На вид мужчине около 30 лет, рост 180 сантиметров, темные волосы и карие глаза. Одет в черные штаны и кроссовки, синюю куртку.

Накануне нетрезвые петербуржцы справили нужду и обокрали девушку на мосту Александра Невского.

Фото: Piter.tv