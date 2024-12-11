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Мужчина упал в вентиляционную шахту в доме на Богатырском проспекте

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Он пролетел по меньшей мере 6 этажей перед приземлением.

В 12-этажном доме на Богатырском проспекте мужчина провалился в вентиляционную шахту. Он упал с большой высоты и долгое время оставался практически обездвижен. В пресс-службе МЧС поделились видеозаписью с работой спасателей, вызволяющих петербуржца.

Прибывшим на место инцидента работникам МЧС пришлось проделать в стене на третьем этаже технологическое отверстие. Этому предшествовали неудачные попытки достать пострадавшего тем же путем, которым он попал в шахту, то есть по вертикали. Мужчину успешно достали и отдали медикам.

Спасатели предполагают, что вызволенный мог пребывать под действием наркотических средств непосредственно перед падением. В МЧС устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что на проспекте Ударников нетрезвый рецидивист угрожал ножом подростку.

Видео: МЧС России

Теги: богатырский проспект, вентиляционная шахта
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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