Мужчина скончался на собеседовании на Автогенной улице

Труп без видимых внешних признаков насильственной смерти направлен в морг.

В Невском районе мужчина средних лет скоропостижно скончался на собеседовании у работодателя. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 25-летнего предпринимателя, он через сайт объявлений нашел рабочего для сборки мебели, которого пригласил на собеседование. Около 14:50 в офис на Автогенную улицу приехал мужчина, на вид около 50 лет, который представился Дмитрием. Во время собеседования около трех часов дня бизнесмен ненадолго вышел из помещения, а вернувшись, нашел Дмитрия лежащим на полу без признаков жизни.

Труп без видимых внешних признаков насильственной смерти направлен в морг для установления причины смерти.

Накануне за домом на Выборгском шоссе прохожий нашел труп женщины без одежды.

Фото: Piter.tv