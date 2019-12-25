Инспекторы получили ожоги глаз из-за водителя "Ниссана" в Петербурге

Мужчина хотел скрыться от сотрудников дорожной полиции.

Водитель "Ниссана" распылил содержимое газового баллончика в сторону инспекторов дорожной полиции. Они получили химический ожоги глаз, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В 4 часа ночи 11 мая инспекторы остановили иномарку у дома №1 по улице Уточкина. На машине были установлены недействительные государственные регистрационные знаки. Во время выяснения обстоятельств 28-летний водитель решил скрыться и распылил баллончик.

Злоумышленника все-таки задержали и доставили в полицию.

Ранее Piter.tv писал о том, что мужчина угрожал из арбалета полицейскому на Колпинском шоссе.

Фото: Piter.tv