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Инспекторы получили ожоги глаз из-за водителя "Ниссана" в Петербурге
Сегодня, 16:45
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Инспекторы получили ожоги глаз из-за водителя "Ниссана" в Петербурге

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Мужчина хотел скрыться от сотрудников дорожной полиции.

Водитель "Ниссана" распылил содержимое газового баллончика в сторону инспекторов дорожной полиции. Они получили химический ожоги глаз, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В 4 часа ночи 11 мая инспекторы остановили иномарку у дома №1 по улице Уточкина. На машине были установлены недействительные государственные регистрационные знаки. Во время выяснения обстоятельств 28-летний водитель решил скрыться и распылил баллончик.

Злоумышленника все-таки задержали и доставили в полицию. 

Ранее Piter.tv писал о том, что мужчина угрожал из арбалета полицейскому на Колпинском шоссе. 

Фото: Piter.tv

Теги: водитель, газовый баллончик, ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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