В Петербурге за поджог комнаты возлюбленной перед судом предстал мужчина

Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, который поджег комнату возлюбленной. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 31 октября.

28 августа 2022 года фигурант дела из-за ревности разбил окно в квартире дома по Рабфаковскому проспекту, извлек фрагмент шторы и поджег его. Пожар уничтожил имущество на 27 тыс. рублей.

Мужчина признал вину. Он пояснил, что раньше его возлюбленная встречалась с другом, который сейчас в колонии. Девушка не дождалась его, так как у нее начали развиваться отношения с фигурантом дела. В тот роковой день мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, и ему показалось, что возлюбленная не испытывает чувств. Они поругались. Злоумышленник решил отмстить.

Фигуранта дела лишили свободы на год условно с испытательным сроком 1,5 года.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец разбил чужую машину пакетом продуктов из-за ссоры с девушкой.

Фото: Piter.TV