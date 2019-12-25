Петербуржец разбил чужую машину пакетом продуктов из-за ссоры с девушкой

Он разбил лобовое стекло чужой машины Nissan X-Trail пакетом, в котором лежали замороженные куски мяса.

Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в повреждении чужого имущества. Предполагается, что он разбил чужую машину пакетом с продуктами. Подробности сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего уроженца Перми. По версии следствия, вечером 4 марта 2023 года он разбил лобовое стекло чужой машины Nissan X-Trail пакетом, в котором лежали замороженные куски мяса. Владелице транспортного средства причинен ущерб на сумму более 33 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что переживал сильное эмоциональное состояние из-за ссоры с девушкой.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

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