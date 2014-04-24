В Ленобласти мужчина обманом получил 300 тысяч рублей в качестве соцпомощи

Возбуждено уголовное дело.

В Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина подозревается в совершении мошенничества. Об этом сообщили в СК по Ленобласти.

Кингисеппским межрайонным следственным отделом в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По данным следствия, не позднее октября 2021 года подозреваемый подал в "Центр социальной защиты населения" в Сланцевском районе заявление о предоставлении ему социальной помощи на основании социального контракта в целях осуществления деятельности в качестве самозанятого. Заявление содержало заведомо ложные сведения о материальном положении мужчины. Подозреваемому была предоставлена государственная социальная помощь в размере 300 тысяч рублей, которые он похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также возмещению причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее трое жителей Всеволожского района были задержаны по подозрению в пособничестве IT-мошенникам.

Фото: Piter.tv