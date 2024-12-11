Прохожий напал на балерину Мариинского театра на Бухарестской

Неадекват оторвал боковое зеркало автомобиля, в котором находилась женщина, и использовал его в качестве "тары" для алкоголя.

Неадекватный мужчина напал на балерину Мариинского театра в Купчино. Он очень хотел выпить, но у него не было подходящей для того "тары", и он вырвал боковое зеркало машины, в которой находилась женщина, – сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Проснувшись из-за звуков сигнализации в авто, танцовщица увидела, что около ее машины что-то происходит – один из мужчин уже положил глаз на машину, второй – снимал неадекватные действия на камеру. Балерина начала кричать на дебошира, но это не спасло боковое зеркало автомобиля от его участи.

Неадекватный испил из обретенной "тары" и выбросил ее в урну. Вскоре после этого полицейские задержали мужчину. Ущерб машине составил 100 тыс. рублей. Потерпевшая рассчитывает, что дебошир сознается и оплатит ремонт автодилеру.

Ранее стало известно, что петербурженка лишилась Hyundai Solaris за повторное пьяное вождение.

Фото: Piter.TV