Петербурженка подозревает знакомого в занятии сексом с ее 15-летней опекаемой

Подозреваемый сам прибыл в полицию, в отношении него составлен административный протокол.

Петербурженка заявила в полицию на знакомого, которого подозревает в действиях сексуального характера в отношении своей опекаемой дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 1 марта обратилась 55-летняя петербурженка с заявлением о том, что в сентябре 2020 года на лестничной площадке дома 4 по улице Осипенко, ее 38-летний знакомый совершал действия сексуального характера в отношении ее 15-летней опекаемой В.

Подозреваемый сам прибыл в полицию, в отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее бомж изнасиловал 16-летнюю девушку в лесу Приозерска.

Фото: Piter.tv