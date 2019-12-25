Мужчина признался в избиении подростка на Загородном проспекте

После внезапной ссоры агрессор оставил ребенка лежать на асфальте.

Мужчина, бросивший подростка на асфальт на Загородном проспекте, сдался Следственному комитету. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В пятницу, 13 августа, в детскую городскую больницу №19 госпитализировали 13-летнего мальчика. Он находится в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ночью 14-го августа в следственный отдел по Адмиралтейскому району обратился предполагаемый обидчик ребенка. Он рассказал о том, что в ходе возникшей ссоры схватил несовершеннолетнего за ногу и куртку, поднял и бросил на асфальт. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Подозреваемого задержали.

Фото: Piter.TV