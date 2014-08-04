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Росгвардейцы задержали мужчин, который запустили квадрокоптер в Петербурге
Сегодня, 11:49
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Росгвардейцы задержали мужчин, который запустили квадрокоптер в Петербурге

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Инцидент произошел около 14 часов.

Военнослужащие подразделения Росгвардии днем 16 июня задержали двух мужчин, которые запустили квадрокоптер. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

По всей видимости, граждане запустили дрон в бесполетной зоне. Мужчины пытались скрыться в автомобиле, но их все равно нашли. Задержанных передали полицейским. 

Квадрокоптер заметили во время службы по обеспечению безопасности в дни проведения ПМЭФ.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня на площадке "Экспофорума". Сегодня, 17 июня, пройдет пленарное заседание с участием Владимира Путина. 

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Теги: задержание, квадрокоптер, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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