На Ленинском проспекте муж зарезал жену во время пьяной ссоры

Во время пьяной ссоры муж убил жену. Он сам позвонил в полицию. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 12 сентября 54-летний мужчина сообщил, что в квартире по Ленинскому проспекту он ударил жену ножом. Полицейские по указанному адресу нашли труп 51-летней женщины с двумя колото-резанными ножевыми ранениями в область груди.
На месте был задержан подозреваемый – муж погибшей. По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков, в результате возникшей ссоры, мужчина несколько раз ударил ножом в область груди жену.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Ранее в Петербурге задержали семейную пару наркоторговцев.
Фото: Piter.tv
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