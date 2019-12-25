На Ленинском проспекте муж зарезал жену во время пьяной ссоры

Мужчина сам позвонил в полицию.

Во время пьяной ссоры муж убил жену. Он сам позвонил в полицию. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 12 сентября 54-летний мужчина сообщил, что в квартире по Ленинскому проспекту он ударил жену ножом. Полицейские по указанному адресу нашли труп 51-летней женщины с двумя колото-резанными ножевыми ранениями в область груди.

На месте был задержан подозреваемый – муж погибшей. По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков, в результате возникшей ссоры, мужчина несколько раз ударил ножом в область груди жену.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее в Петербурге задержали семейную пару наркоторговцев.

Фото: Piter.tv