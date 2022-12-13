В Ленобласти муж избил жену из-за её алкоголизма

Женщина находится в тяжёлом состоянии.

В Ленобласти мужчина нанёс жене тяжёлые травмы из-за её злоупотребления спиртными напитками. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 69-летнего мужчины, между ним и его женой произошел словесный конфликт (на фоне злоупотребления женщиной спиртными напитками). Во время ссоры мужчина несколько раз ударил жену кулаком по голове, она упала на пол.

В итоге 66-летняя пострадавшая была доставлена в больницу из своего дома в поселке Лебяжье с сочетанной травмой головы, туловища, конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными гематомами, переломом затылочной кости. Она находится в тяжёлом состоянии.

Мужчины был допрошен в качестве подозреваемого, отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pxhere.com