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В Ленобласти муж избил жену из-за её алкоголизма
Сегодня, 11:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти муж избил жену из-за её алкоголизма

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Женщина находится в тяжёлом состоянии.

В Ленобласти мужчина нанёс жене тяжёлые травмы из-за её злоупотребления спиртными напитками. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 69-летнего мужчины, между ним и его женой произошел словесный конфликт (на фоне злоупотребления женщиной спиртными напитками). Во время ссоры мужчина несколько раз ударил жену кулаком по голове, она упала на пол.

В итоге 66-летняя пострадавшая была доставлена в больницу из своего дома в поселке Лебяжье с сочетанной травмой головы, туловища, конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными гематомами, переломом затылочной кости. Она находится в тяжёлом состоянии.

Мужчины был допрошен в качестве подозреваемого, отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее семиклассник отравился водкой в Гатчинском районе.

Фото: pxhere.com

Теги: алкоголизм, алкоголь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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