В Петербурге на Гороховой заработал Музей бомжей

Над дизайном локаций и скульптурами работали два художника.

В центре Петербурга, на Гороховой улице, 1 апреля открылся Музей бомжей. На выставке гости узнают, когда в истории появились первые бездомные, и как к ним менялось отношение в обществе, передает Neva.Today.

Автор идеи создания музея – Антон Бородин, за семь недель в подвале здания создали внушительную экспозицию. Над дизайном локаций и скульптурами работали два художника. По словам экскурсовода Зинаиды Головенко, у всех безнадзорных есть имена.

Основатель благотворительной организации "Ночлежка" Валерий Соколов отметил, что в настоящее время бездомные живут лучше, чем их предшественники.

Я думаю, бомжи должны гордиться тем, что они стали частью истории Петербурга. Также это может поднять их самооценку, потому что Музей рассказывает об их тяжелой жизни на протяжении столетий. Это очень важный диалог общества с изгоями. В течение последних 35 лет мы наблюдаем, как бездомность перестает быть преступлением. Это говорит о том, что общество наконец-то идет по правильному пути гуманизации человеческих отношений. Валерий Соколов, основатель благотворительной организации "Ночлежка"

Фото: Neva.Today