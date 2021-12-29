В Петербурге в рамках мусорной реформы заменят около 20 тысяч контейнеров

Компания "Автопарк № 6 Спецтранс" заберет свои баки из семи районов города.

Компания "Автопарк № 6 Спецтранс", которой отказали в контракте на вывоз мусора из Петербурга, заберёт около 20 тысяч своих баков для отходов из семи районов. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Их баки находятся в Красногвардейском, Невском, Калининском, Приморском, Выборгском, Петроградском и Центральном районах. Вывезти баки компания намерена в течение первого квартала текущего года. По словам гендиректора АО "Автопарк № 6 Спецтранс" Сергея Глухова, мусор из этих баков компания за счёт собственных средств вывезет на полигон.

После прекращения контрактов в Петербурге "Автопарк № 6 Спецтранс" переключился на работу в Ленобласти.

В этом же время петербуржцы продолжают жаловаться на невывезенный мусор в ряде районов.

Фото: Piter.tv