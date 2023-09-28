Мультимедийное шоу "ПУШКИН" пройдет на Дворцовой площади

Постановки с использованием технологий 3D-мэппинга будут представлены на фасадах зданий Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса.

7 и 8 декабря на Дворцовой площади в рамках Дней Эрмитажа пройдет крупное культурное событие – мультимедийное шоу "Пушкин", приуроченное к 225-летию со дня рождения великого поэта, а также финал Третьего всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна света".

Постановки с использованием технологий 3D-мэппинга будут представлены на фасадах зданий Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. Начало показов 7 декабря в 20:00 и завершатся они в 23:00, а 8 декабря – с 19:00 до 23:00. Сеансы будут повторяться каждые 40 минут.

Организацию проектов взяла на себя АНО "ГАЛА-РУС" при участии Президентского фонда культурных инициатив, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.