Петербуржцам рассказали, можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса

Своим мнением поделился эпидемиолог Клинической больницы Святителя Луки Василий Андреев.

С наступлением традиционной прививочной кампании от гриппа петербуржцы начали беспокоиться, можно ли совмещать вакцину с препаратом от COVID-19. Своим мнением на этот счет на пресс-конференции в "Интерфаксе" поделилась Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия

Специалист отметила, что привиться от коронавируса стоило уже давно. Но если кто-то только планирует вакцинироваться от COVID-19, а также думает о прививке от гриппа, то между этими вакцинами должно пройти не менее одного месяца.

В прошлом году прививку от гриппа сделали 61,39% горожан.

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