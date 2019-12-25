Мостовой не примет участие в Евро-2020 из-за результата теста на коронавирус

Игрок "Зенита" Андрей Мостовой не сможет принять участие в Евро-2020 в составе Сборной России по футболу. Об этом 10-го июня сообщила пресс-служба Зенита.
Футболист получил "неблагоприятный" результат ПЦР-тестирования на коронавирус. Вместо него выйдет Роман Евгеньев из московского "Динамо".
Напомним, в основной состав сборной без Мостового вошли 6 игроков "Зенита". Защитник Дмитрий Чистяков будет в резерве. Первый матч Сборной России состоится 12 июня с Бельгией. Piter.TV опубликовал расписание матчей.
Фото: Telegram / ФК "Зенит"
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