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Мостовой не примет участие в Евро-2020 из-за результата теста на коронавирус
Сегодня, 12:09
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Мостовой не примет участие в Евро-2020 из-за результата теста на коронавирус

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Вместо Мостового сыграет Роман Евгеньев.

Игрок "Зенита" Андрей Мостовой не сможет принять участие в Евро-2020 в составе Сборной России по футболу. Об этом 10-го июня сообщила пресс-служба Зенита.

Футболист получил "неблагоприятный" результат ПЦР-тестирования на коронавирус. Вместо него выйдет Роман Евгеньев из московского "Динамо".

Напомним, в основной состав сборной без Мостового вошли 6 игроков "Зенита". Защитник Дмитрий Чистяков будет в резерве. Первый матч Сборной России состоится 12 июня с Бельгией. Piter.TV опубликовал расписание матчей. 

Фото: Telegram / ФК "Зенит"

Теги: евро, мостовой, сборная россия, футбол
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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