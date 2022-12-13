Мост над Свирью могут открыть с опережением графика почти на три года

Длина нового моста составляет 727 метров, ширина проезжей части – 7,5 метров, предусмотрено две полосы для движения транспорта.

На главной дорожной стройке Ленобласти – новом мостовом переходе через Свирь в Подпорожье – смонтировано искусственное освещение и ведется обустройство проезжей части. О текущем этапе строительства рассказали в администрации Ленинградской области.

Движение по мосту планируется открыть в этом году с опережением графика почти на три года. Весной строители приступят к гидроизоляции мостовой плиты, после чего уложат асфальт и проведут испытания моста под статической нагрузкой.

Длина нового моста составляет 727 метров, ширина проезжей части – 7,5 метров, предусмотрено две полосы для движения транспорта. Неразводная конструкция на высоких опорах (более 30 метров) позволяет проходить под мостом судам любого типа.

Фото: администрация Ленобласти