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Мост над Свирью могут открыть с опережением графика почти на три года
Сегодня, 16:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мост над Свирью могут открыть с опережением графика почти на три года

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Длина нового моста составляет 727 метров, ширина проезжей части – 7,5 метров, предусмотрено две полосы для движения транспорта.

На главной дорожной стройке Ленобласти – новом мостовом переходе через Свирь в Подпорожье – смонтировано искусственное освещение и ведется обустройство проезжей части. О текущем этапе строительства рассказали в администрации Ленинградской области.

Движение по мосту планируется открыть в этом году с опережением графика почти на три года. Весной строители приступят к гидроизоляции мостовой плиты, после чего уложат асфальт и проведут испытания моста под статической нагрузкой. 

Длина нового моста составляет 727 метров, ширина проезжей части – 7,5 метров, предусмотрено две полосы для движения транспорта. Неразводная конструкция на высоких опорах (более 30 метров) позволяет проходить под мостом судам любого типа.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: мост, свирь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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