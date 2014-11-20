Москвичка развела пенсионерку из Петербурга на 24 млн рублей

72-летняя петербурженка не сразу поняла, что ее обманывают.

Полиция Санкт-Петербурга задержала жительницу Москвы, которая подозревается в содействии мошенникам. Вместе они обманом выманили почти 24 миллиона рублей у 72-летней пенсионерки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обманутая жительница дома по улице профессора Попова сама написала заявление в полицию. 5 июля ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых структур. Он убедил пенсионерку перевести на указанный им счет 8 миллионов 700 тысяч рублей.

На этом мошенники не стали ограничиваться. Через несколько дней пожилая женщина сняла и передала оставшиеся денежные средства — 15 миллионов рублей — неизвестной женщине. Позже правоохранители задержали подозреваемую: ею оказалась 36-летняя неработающая москвичка. Заведено уголовное дело.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области