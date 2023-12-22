В Петербурге пенсионерка продала квартиру и вложила в "инвестиции" 10,7 млн рублей

Доходов от инвестирования она так и не получила.

Полиция Выборгского района Петербурга расследует мошенничество в отношении пенсионерки, решившей заработать на бирже. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию 26 мая обратилась 66-летняя пенсионерка. Она сообщила, что ещё в июле 2023 года ей позвонил неизвестный и предложил заработать на биржевом рынке. Женщина перевела на неизвестный счет 10 776 637 рублей, полученные от продажи квартиры. Доходов от инвестирования она так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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Фото: Piter.tv