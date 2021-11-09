Петербургский порт принял из Китая 294-метровый контейнеровоз на три причала

Прибыли импортные автомобили, автокомпоненты и запчасти, бытовая техника, одежда, аксессуары, бытовая и промышленная химии.

"Петролеспорт" принял самый крупный контейнеровоз в своей истории из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе оператора морских терминалов Global Ports Russia 3 ноября.

294-метровое судно OAKLAND вмещает 4843 TEU. Обычно в Северную столицу входят суда около 2 тыс. TEU. Контейнеровоз занял три причала.

OAKLAND пробудет в терминале несколько дней. В Петербург прибыли импортные автомобили, автокомпоненты и запчасти, бытовая техника, одежда, аксессуары, бытовая и промышленная химии. Кроме того, контейнеровоз заберет на экспорт российские товары: продукцию деревообрабатывающей, металлургической и нефтехимической промышленностей, бумагу и удобрения. До первого порта Китая судно доберется за 30-35 дней.

Предыдущий контейнеровоз с товарами из Китая прибывал в Северную столицу в сентябре.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)