Летний концерт группы "Моральный Кодекс" на крыше ROOF FEST

Запуск гостей с 17:30, начало в 19:00. Возрастное ограничение: 12+

Группа "Моральный Кодекс" – настоящее сокровище российской рок-сцены, удивляющее своей уникальностью и разнообразием. Сформировавшись в 1989 году, они уже несколько десятилетий держат высокую планку популярности, завоевывая сердца поклонников неординарным стилем и мастерством исполнения. Их выступления на концертах и фестивалях вместе с мировыми звездами только подтверждают их статус.

Их музыка сочетает в себе три направления: ироничный биг-бит, неоромантику и танцевальный рок-н-ролл. Партийные тексты, виртуозные атональные гитарные соло и жесткая риффовая основа создают неповторимое звучание. Особую изюминку придает вокалист с его уникальной манерой исполнения.

Приходите на концерт "Морального Кодекса" и погрузитесь в мир музыки, которая покоряет своей энергией и изяществом!

Фото: предоставлено организаторами