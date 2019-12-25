Вес каждого укрупнённого блока – более 100 тонн, а длина – от 35 до 48 метров.

В минувшие выходные на Московско-Дунайской развязке было смонтировано 3 укрупнённых блока пролётного строения. Вес каждого укрупнённого блока – более 100 тонн, а длина – от 35 до 48 метров. Об этом сообщила пресс-служба НП "ГПСК "Возрождение".

Для монтажа блоков были задействованы три мощных крана, грузоподъемностью 500, 250 и 160 тонн. В конце 2022 года похожие укрупнённые блоки пролётного строения будут смонтированы через улицу Ленсовета.

В ходе реализации объекта предусмотрено построить путепровод протяженностью 0,92 км, два пешеходных перехода с устройством лифтов для маломобильных граждан.

Сейчас специалистами АО "ПО "Возрождение" выполняются работы по переустройству инженерных сетей, строительству фундаментов, тел опор и подпорных стен. Строительство объекта планируется завершить до 15 декабря 2024 года.

Фото: пресс-служба НП "ГПСК "Возрождение"