Открыто рабочее движение по правому путепроводу на Московско-Дунайской развязке

Работы по правому путепроводу полностью завершены: уложено асфальтобетонное покрытие, нанесена временная разметка, установлено наружное освещение и завершено инженерное обустройство.

В Санкт-Петербурге завершилось строительство путепровода правого направления на Московско-Дунайской транспортной развязке. Этот объект входит в национальный проект "Безопасные качественные дороги" и призван существенно улучшить транспортную ситуацию в районе пересечения Московского шоссе и Дунайского проспекта. Теперь транспортные потоки будут перенаправлены, что увеличит пропускную способность дороги и соединит её с трассой М-10 "Россия", которая является частью международного маршрута "Европа – Западный Китай".

Работы по правому путепроводу полностью завершены: уложено асфальтобетонное покрытие, нанесена временная разметка, установлено наружное освещение и завершено инженерное обустройство. В декабре 2023 года был завершен первый этап строительства и открыто движение по путепроводу левого направления длиной 650 метров. Вся транспортная развязка имеет общую протяженность 1460 метров, включая путепровод с подходами длиной 924 метра.

Проект также включает установку павильонов на остановках, обустройство пешеходных тротуаров и велодорожки протяженностью 1,3 километра, а также строительство двух подземных переходов с лифтами для маломобильных групп населения.

Строительство таких объектов является приоритетом для Санкт-Петербурга. В 2024 году планируется открыть рабочее движение на 10 новых транспортных объектах, общей протяженностью более 22 километров.

Видео: КРТИ