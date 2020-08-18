Молодежи Петербурга предлагают пройти онлайн-викторину о географических открытиях

Ровно 176 лет назад было основано Русское географическое общество.

В этот день, 6 августа, 176 лет назад было создано Русское географическое общество по повелению императора Николая I. В честь этого события Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" предлагает молодым петербуржцам поучаствовать в акции, посвященной географическим открытиям, мореплавателям, путешественникам, передает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Акцию откроет онлайн-викторина "Знать свое Отечество во всех его пределах", которая пройдет в группе "Вконтакте". Название викторины – девиз русского ботаника, этнографа, географа, путешественника, исследователя Сибири и Камчатки Степана Петровича Крашенинникова. Вопросы в викторине будут касаться истории освоения исследователями планеты и будут доступны до 31 августа по ссылке.

Победителей и участников наградят дипломами и сертификатами.

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