"Любителей уличного хайпа" в Петербурге отправили в военкомат

Четверо молодых людей на видеороликах в соцсетях вели себя вызывающе по отношению к окружающим и эпатажными поступками пытались привлечь внимание аудитории.

Полиция направила в военный комиссариат "любителей уличного хайпа". Об этом 7 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полицейского Главка в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили несколько видеороликов, "герои" которых вели себя вызывающе по отношению к окружающим и эпатажными поступками пытались привлечь внимание аудитории. Однако отмечается, что "усилия "хайперов" нередко расходятся с законом".

В воспитательно-профилактических целях, а также для направления творческой энергии "актеров" в полезное русло, полицейские установили их личности, доставили в отдел полиции, провели разъяснительную работу и, совместно с военкоматами, определили их дальнейшую судьбу. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В начале мая 23-летний житель Петербурга исполнил "сольную танцевальную программу на проезжей части Невского проспекта неподалеку от Московского вокзала". В его отношении возбуждено административное дело по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ближайшие несколько дней, если суд поддержит позицию правоохранителей, молодой человек проведет за решеткой, отбывая административный арест. Сотрудников военкомата он не заинтересовал, поскольку уже исполнил свой воинский долг.

Трое остальных "героев" попали в поле зрения полиции после препирательств с сотрудниками ДПС во время профилактического рейда на Крестовском острове 15 мая. Студент петербургского вуза, которому 7 июня исполнился 21 год, день рождения проведет в камере. Кроме того, его на заметку взял военкомат, и "после получения диплома о высшем образовании напомнит о необходимости отслужить срочную".

Приятель студента, 23-летний житель Дагестана, отличился препираниями с правоохранителями и танцем у станции метрополитена "Невский проспект". После профилактической беседы он был отправлен сначала в военкомат, а оттуда сразу в одну из воинских частей Ленобласти для прохождения срочной службы.

Петербуржец в возрасте 24 лет не подлежит призыву из-за непогашенной судимости за грабеж, но после разъяснительной беседы с полицейскими готов рассмотреть предложение о военной службе по контракту после прохождения медкомиссии.

Ранее на Piter.TV: в Шушарах мужчины избили водителя и подожгли его автомобиль.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти