В Шушарах мужчины избили водителя и подожгли его автомобиль

Двое мужчин на Opel Astra сделали водителю замечание за невыставленный аварийный знак. Реплика в ответ ревнителям ПДД не понравилась, из-за чего они избили автомобилиста и подожгли его авто.

В Пушкинском районе Петербурга замечание за нарушение ПДД привело к поджогу автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В половину пятого утра 6 июня в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Шушары перед первым съездом на трассу М-11 на проезжей части горит автомобиль.

Полицейскими было установлено, что Toyota Picnic сгорел в результате поджога, а причиной стало замечание за нарушении ПДД. Как рассказал правоохранителям 40-летний потерпевший, у него возникла неисправность, и он остановил автомобиль на "аварийке". Мимо проезжали двое мужчин на Opel Astra и сделали ему замечание за невыставленный аварийный знак. Реплика в ответ ревнителям ПДД не понравилась, они остановились, избили водителя Toyota, после чего достали канистру с бензином, облили машину и подожгли.

Инспекторы задержали поджигателей в Мурино Всеволожского района. Подозреваемыми оказались двое местных жителей: 26-летний индивидуальный предприниматель и 31-летний завсклада.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Ранее полицейские задержали подозреваемого в поджоге бара на Рубинштейна.

Фото: Piter.tv