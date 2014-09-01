Смольный поможет многодетным семьям погасить ипотеку

Для этого потребуется, чтобы следующий ребенок родился в ближайшие три года.

Социальный кодекс Северной столицы пополнится новой мерой поддержки для многодетных семей. Городские власти обязуются погасить ипотеку на полмиллиона рублей, если в ближайшие 3 года у семьи родится третий (или четвертый, пятый и так далее) ребенок, – передают в издании 78.ru.

По информации журналистов, документ соответствующего постановления опубликовали сегодня. Он содержит добавление к Социальному кодексу Петербурга в виде дополнительного пункта о "полном или частичном погашении обязательств по ипотечным жилищным кредитам <...> в дополнение к выплате в 450 тыс. рублей из федерального бюджета".

Данная мера поддержки будет распространяться только на жителей Санкт-Петербурга. Их ипотеку в размере не более 550 тыс. погасят городские власти. Акция единоразовая, возможна только в отношении одного кредита.

Ранее мы рассказывали, что в парламенте Петербурга поддержали идею ввода ограничений на выдачу банковских карт детям.

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