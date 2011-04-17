Девятимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком на Огородном переулке

В Петербурге девятимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Из ДГБ №1 в полицию поступила телефонограмма о том, что 6 июня в 09:45 из квартиры дома по Огородному переулку с термическим ожогом лица, шеи, груди, живота, верхних и нижних конечностей, в тяжёлом состоянии госпитализирован девятимесячный мальчик.
Обстоятельства: по недосмотру родителей опрокинул на себя чайник с кипятком.
В апреле похожий случай произошел на Краснопутиловской улице.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все