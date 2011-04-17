Девятимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком на Огородном переулке

Мальчик находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге девятимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Из ДГБ №1 в полицию поступила телефонограмма о том, что 6 июня в 09:45 из квартиры дома по Огородному переулку с термическим ожогом лица, шеи, груди, живота, верхних и нижних конечностей, в тяжёлом состоянии госпитализирован девятимесячный мальчик.

Обстоятельства: по недосмотру родителей опрокинул на себя чайник с кипятком.

В апреле похожий случай произошел на Краснопутиловской улице.

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