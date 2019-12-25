В Петербурге зафиксировали самый низкий показатель смертности среди младенцев

Специалисты отметили, что в Северной столице проработана система маршрутизации детей с врожденным пороками развития и низкой массой тела.

Показатели смертности среди младенцев в Петербурге – одни из самых низких в России: 3,7 на тысячу родившихся живыми за 2021 год. Об этом рассказали на совещании при участии сотрудников НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

Специалисты отметили, что в Северной столице проработана система маршрутизации детей с врожденным пороками развития и низкой массой тела.

При этом в городе есть и недостатки в этой сфере: не хватает перинатальных центров, есть необходимость в дооснащении Городского перинатального центра № 1.

Ранее петербургский омбудсмен отметила рост самоубийств в 2021 году.

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