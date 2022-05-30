В 2024 году минимальная заработная плата в Петербурге составит 25 тыс. рублей

В 2023 году МЗП достигла 23,5 тыс. рублей.

В Петербурге минимальная заработная плата в 2024 году составит 25 тыс. рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников в своем tg-канале 8 декабря.

Корабельников отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года повысится на 18% и достигнет 19 242 рубля. В Северной столице минимальная заработная плата (МЗП) тоже увеличится благодаря темпам, превышающим плановую инфляцию, – с 23,5 тыс. в 2023-м до 25 тыс. рублей в 2024 году.

Повышение МЗП темпами выше инфляции, среди прочего, способствует снижению объема "конвертных" зарплат. Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы сообщали о том, что Петербург оказался на 15 месте в рейтинге предлагаемой зарплаты разнорабочих в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Фото: Piter.TV