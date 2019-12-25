В Белоострове у реки нашли две мины времен ВОВ

Потенциально опасные предметы увезли на полигон.

На берегу реки Сестра в Белоострове обнаружили две мины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ОМОН получили сообщение 21 апреля. По словам заявителей, у воды лежат ржавые предметы, похожие на боеприпасы. Специалисты "Бастиона" обследовали подозрительные находки и установили, что это минометные мины калибра 82 мм. Снаряды вывезли на полигон в Ленобласти для дальнейшего уничтожения.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Вахта Памяти" откроется в Петербурге 23 апреля.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО