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В Белоострове у реки нашли две мины времен ВОВ
Сегодня, 9:50
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В Белоострове у реки нашли две мины времен ВОВ

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Потенциально опасные предметы увезли на полигон.

На берегу реки Сестра в Белоострове обнаружили две мины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ОМОН получили сообщение 21 апреля. По словам заявителей, у воды лежат ржавые предметы, похожие на боеприпасы. Специалисты "Бастиона" обследовали подозрительные находки и установили, что это минометные мины калибра 82 мм. Снаряды вывезли на полигон в Ленобласти для дальнейшего уничтожения. 

Ранее Piter.tv писал о том, что "Вахта Памяти" откроется в Петербурге 23 апреля. 

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: боеприпасы, мины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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