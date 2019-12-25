"Вахта Памяти" откроется в Петербурге 23 апреля

В Смольном назвали дату начала акции по розыску и перезахоронению павших защитников Отечества.

В этом году "Вахта Памяти" стартует 23 апреля. Церемония открытия пройдет на Невском воинском кладбище у мемориала "Журавли". Представители поисковых отрядов почтят память героев и возложат цветы и венки к монументу павшим воинам.

За время поисковой работы в Петербурге, которая насчитывает уже 30 лет, были найдены останки более 30 тысяч погибших защитников Отечества. Удалось установить 7 тысяч человек. Так, например, в 2021 году были поисковики обнаружили 133 бойцов и командиров Красной Армии. Работы велись в Красносельском, Курортном, Колпинском и Пушкинском районах.

На данный момент в городе зарегистрированы 46 поисковых отрядов. Почти каждый третий в нем — представитель молодежи.

Во время акции организуют поисковые экспедиции на местах боев ВОВ, церемонии захоронения. Старт "Вахте Памяти-2022" был дан 7-10 апреля в Великом Новгороде.

Фото: ВКонтакте / Территория Действия: Вахта Памяти