Циклон Guido испортит погоду в Петербурге 2 августа

Вечером пройдут дожди, временами сильные.

В понедельник, 2 августа, на погоду в Петербурге окажет влияние активный циклон, названный немецкими синоптиками Guido. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды. В течение дня пройдут дожди, временами сильные. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит +19…+21 градусов, в Ленобласти ожидается +18…+23. Ветер подует с юго-запада с переходом на северо-восток со скоростью 5-10 м/с. Вечером порывы могут усилиться до 20-25 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2 недели будет работать "горячая линия" по вопросам качества фруктов и овощей.

Фото: Instagram / _julia.polikarpova_